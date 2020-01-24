Митрополита Хабаровского и Приамурского приняли в СИЗО№1

«Тюремный замок» - это, наверное, один из самых необычных музеев в Хабаровске. Расположен он в подвале одного из корпусов следственного изолятора. Еще с царских времен там были действующие тюремные камеры, в которых кто только не сидел: воры, убийцы, конокрады. И только недавно тюремный подвал отдали под музей СИЗО.

Теперь узилище заполнено манекенами, при изготовлении которых использовались личные вещи реальных заключенных. Все «куклы» имеют свою уникальную историю, делали их с оглядкой на людей сидевших в застенках этой тюрьмы. Мало того по словам директора музея, долгое время отработавшей надзирателем В СИЗО, ночью экспозиция живет своей жизнью, мистической и таинственной.

Проникнуть в этот музей дано не каждому – не мудрено он находится он в одном из самых охраняемых зданий Хабаровска, но иногда туда приводят школьников, студентов-юристов и VIP-гостей посещающих следственный изолятор.

Митрополита Хабаровского и Приамурского приняли в СИЗО№1Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий - второй архиепископ после Игнатия который счел нужным посетить тюрьму в центре краевой столицы. Там он осмотрел необычный музей и выставку икон написанных руками осужденных за более чем столетнюю историю учреждения. К слову сказать, некоторые из них имеют благословение на создание икон и даже используют в своей работе специальные краски для иконописцев.

В основном обитатели тюрем предпочитают изображать лики Богородицы и Николая Чудотворца, считая их своими покровителями. Митрополит поинтересовался, где на территории СИЗО располагалась церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

- О том, что такой храм был, пишут многие, известно так же что построен он был в 1899 году из дерева, а разрушен в 1923 году. Но вот в каком конкретном месте он располагался установить практически невозможно – точных архивных данных не сохранилось. Остались лишь фотография и воспоминания ветеранов исправительной системы, - отметила Наталья Купалова, методист музея.

Митрополита Хабаровского и Приамурского приняли в СИЗО№1Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Специалисты предполагают, что эта церковь стояла у основного ограждения сто стороны улицы Тюремной (сейчас Знаменщикова), возле «тихого» корпуса. Кстати «тихим» этот корпус назывался потому что в нем сидели приговоренные к смерти и надзиратели по негласному правилу передвигались по нему стараясь лишний раз не шуметь, чтобы шагами не доводить до истерики «смертников».

По окончании визита митрополит поблагодарил работников музея за интересную экскурсию и пообещал не забывать дорогу в это учреждение.