2020-01-28T06:23:51+03:00
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А мне лежать охота: когда в Хабаровском крае станет меньше безработных

Прямой эфир 28 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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А мне лежать охота: когда в Хабаровском крае станет меньше безработныхА мне лежать охота: когда в Хабаровском крае станет меньше безработныхФото: Борис КОКУРИН
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28 января, Всемирный день безработицы. К слову, число граждан, которые никак не могут подобрать себя место в престижной компании, особо не снижается. Кто-то винит в этом работодателя, а именно завышенные требования, а кто-то низкие зарплаты. Но жить то на что-то надо. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - карьерный консультант Валентина Оксюта. Поговорили про рынок труда в краевом центре, узнали какие специальности востребованы, и когда все будут трудоустроены, а также секреты составления удачного резюме.

А мне лежать охота: когда в Хабаровском крае станет меньше безработных Фото: Сергей ПЯТКОВ

А мне лежать охота: когда в Хабаровском крае станет меньше безработныхФото: Сергей ПЯТКОВ

Валентина Оксюта 28_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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