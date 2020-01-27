2020-01-28T06:29:23+03:00
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Право на оружие: насколько доступно огнестрельное в Хабаровске

Прямой эфир 28 января на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Право на оружие: насколько доступно огнестрельное в ХабаровскеПраво на оружие: насколько доступно огнестрельное в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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США довольно часто пестрит новостями о вооруженных нападениях в школах. Но, далеко можно не ходить, в Благовещенске в прошлом году произошла стрельба в колледже. И опять оружие оказалось в руках неадекватного молодого человека. И к слову, большинство таких случаев происходит по той причине, что родители хранят оружие дома, по сути, в открытом доступе. Вот что касается хранения огнестрельного, какие требования должны соблюдаться, а также, что есть превышение самообороны. И, конечно, затронули ситуацию со лжеминированием самолета, который накануне выполнял рейс по маршруту Хабаровск-Москва. Об этом и не только поговорили с заместителем начальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю, полковником полиции Александром Федоровым.

Право на оружие: насколько доступно огнестрельное в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Право на оружие: насколько доступно огнестрельное в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Федоров 28_01_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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