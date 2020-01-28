2020-01-28T06:17:54+03:00
Общество

«Дальневосточная ипотека» в Хабаровском крае: покупка «первички», условия для «гектарщиков»

Рассказываем, на каких условиях и где оформляют «дальневосточную ипотеку» под 2 процента
Александр ШТААЛЬ
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«Дальневосточная ипотека» в Хабаровском крае: покупка «первички», условия для «гектарщиков»«Дальневосточная ипотека» в Хабаровском крае: покупка «первички», условия для «гектарщиков»Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Дальневосточная потека» в Хабаровском крае набирает обороты. Напомним, первый кредит в регионе оформили в конце декабря. Счастливыми получателями заветного займа стали супруги Пермяковы. К слову, на сегодняшний день Хабаровский край в лидерах по количеству заключенных договоров льготной ипотеки. Рассказываем по пунктам, где и как ее могут оформить другие жители региона.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА» ДЛЯ «ГЕКТАРЩИКОВ»

Владельцы «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае могут оформить ипотеку под 2%. Заявки принимают в АО «Банк ДОМ.РФ» – в электронной форме, в Сбербанке и «Дальневосточном банке». Кредитные организации утвердили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Список банков планируют расширять.

Льготную ипотеку «гектарщики» могут использовать на строительство дома на участке. При этом в договоре землевладельца должен быть прописан вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и «Для ведения личного подсобного хозяйства» (приусадебный земельный участок). Возрастных ограничений для владельцев дальневосточных гектаров нет.

ЗАЙМЫ НА ПОКУПКУ «ПЕРВИЧКИ»

Ипотека под 2 процента годовых подходит семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет, а также неполным семьям с детьми. Есть возможность купить жилье на вторичном рынке, но при условии, что оно расположено в сельской местности. Выдают «дальневосточную ипотеку» в Сбербанке, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанском банке, Газпромбанке и Банке «Открытие».

УСЛОВИЯ

Срок выплат по ипотеке - до 20 лет, максимальная сумма льготного кредита – до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос по программе – не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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