Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщики
Прямой эфир 29 января на частоте 88,3 FM
Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщикиФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:
Зритель массово уходит в интернет и постепенно вытесняет телевидение. И ведь и в правду, все сериалы или программы можно всегда посмотреть в записи, либо онлайн. Тогда зачем спрашивается нам дома телевизор? Как на такие вызовы реагируют телевезионщики? Об этом и не только говорили с главным редактором канала «6 ТВ» Александром Удовиченко.
Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщикиФото: Сергей ПЯТКОВ
Александр Удовиченко 29_01_2020
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU