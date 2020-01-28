Коронавирус преодолел защитный барьер: какие профилактические меры принимают в Хабаровском крае

По последним данным, число заболевших пневмонией нового типа в Китае приближается к 3 тыс. человек. Можно сказать, что защитный барьер, коронавирус преодолел, с каждым днем он распространяется на другие территории. Как долго может жить инфекция, какие в крае принимают меры предосторожности, и когда появится вакцина. В ситуации разбирались с главным инфекционистом минздрава России в Дальневосточном федеральном округе Анной Кузнецовой.

Анна Кузнецова, главный инфекционист минздрава России в Дальневосточном федеральном округеФото: Сергей ПЯТКОВ