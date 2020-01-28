Один день – три гола: «СКА-Хабаровск» на сборах одержал две победы подряд

ВОТ ТЕБЕ РАЗ

Сборы хабаровского клуба в Турции подходят к концу. Тренерский штаб решил ударно завершить выезд сразу двумя контрольными матчами подряд. 27 января в первой половине дня «СКА-Хабаровск» сыграл с нигерийским клубом Goddosky, а во второй с командой «Тараз» из Казахстана. Матчи получились интересные, зрелищные, а самое главное - победные для хабаровчан.

- О ФК «Годдескай» информации не так много. Известно, что этот клуб образовался в 2009 году, хотя клубом его можно назвать с большой натяжкой. Это скорее частный бизнес-проект нигерийского господина Годвина Елока Агбасимело. «Годдескай» ищет по всему африканскому континенту молодых футболистов, чтобы затем пристроить их в профессиональные клубы. Как минимум один экс-годдескаец сейчас играет в Европе - в албанском клубе «Скендебреу», - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

В то же время второй соперник по тренировочным спаррингам гораздо известнее. По крайней мере, в прошлом. Казахстанский «Тораз» в девяностых два раза завоевывал серебро чемпионата страны и один раз выиграл золотые медали. В 2017 году клуб вылетел из казахстанской «Премьер-Лиги», в прошлом сезоне вернулся в нее, заняв 10 место, остался в элите, отбившись от претендентов в стыковочных матчах.

В матче с ФК «Годдоскай» «армейцы» повели в сете уже на второй минуте. Минори Сато пробил по воротам, попал в перекладину, мяч подобрал и отправил в створ «игрок на просмотре», он же Максим Максимов. Второй гол нигерийцам забил со штрафного Евгений Оанча. Первый тайм хабаровчане завершили с двукратным преимуществом.

Во втором тайме нигерийская команда стала играть жестко, и на 40 минуте на замену травмированному Эльмурзаеву вышел тренер по физподготовке Сергей Нестеренко, а на 64 минуте полевым игроком неожиданно стал Георгий Кырнац, который вышел играть вместо Андрея Мищенко. Тому попали ногой в лицо, и он вынужден был покинуть поле. На 74 минуте хабаровчанам назначают 12-метровый. И «Годдоскай» отыгрывает один гол. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «СКА-Хабаровск». Как сообщают в пресс-службе клуба, оба травмированных игрока чувствуют себя нормально.

ВОТ ТЕБЕ ДВА

Двухчасовой перерыв, и «армейцы» вновь выходят на поле против футболистов из Казахстана. Первые минуты тайма игра шла равная, хотя хабаровчане старались и даже создавали достаточно опасные моменты у ворот казахстанской команды. И, наконец, на 40 минуте Малеев бьет по воротам, Гаджимурадов добивает головой - 1:0. На 62 минуте «Тараз» мог бы сравнять счет – нападающий казахстанской команды вышел один на один с Игорем Обуховым, но попал в штангу. Повторная атака Тараза последовала уже через три минуты, но голкипер «армейцев» оказался на страже. Концовку матча хабаровчане провели в обороне - команда заметно устала, но счет удержать смогла. Итог – 1:0 в пользу «СКА-Хабаровск».

- Участие в сегодняшних матчах не принимали Владислав Брагин (небольшое повреждение), Адлан Кацаев (из-за простуды) и Владислав Камилов (проходит лечение в Москве, должен прибыть на следующий сбор), - подчеркнули в пресс-службе хабаровского клуба.

Сейчас у футболистов будет несколько дней отдыха, вновь в Турцию игроки отправятся уже в начале следующей недели. Сбор пройдет в Белеке с 3 по 15 февраля.