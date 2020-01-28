2020-01-28T14:37:18+03:00
Общество

Пособие матери-одиночке в Хабаровске в 2020 году: виды помощи

Список мер поддержки и пособие для одинокой матери в Хабаровске 2020
Александр ШТААЛЬ
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Пособие матери-одиночке в Хабаровске в 2020 году: виды помощиПособие матери-одиночке в Хабаровске в 2020 году: виды помощиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске действуют меры поддержки молодым родителям, пособие матерям-одиночкам в 2020 году выплачивают в сумме 508 рублей 80 копеек. Женщины, воспитывающие детей без отцов, могут также рассчитывать на адресную помощь. Для этого нужно доказать свой статус и подтвердить, что:

- ребенок рожден вне брака, и нет данных о его отце;

- она стала матерью ребенка, будучи в браке, а также в течение 300 дней с момента его расторжения;

- ребенок усыновлен вне брака.

ВЫПЛАТЫ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ

На территории края действует закон Хабаровского края от 29.12.2004 № 239 «О ежемесячном пособии гражданам, имеющим детей». Согласно этому документу сумма пособия на детей одиноких матерей составляет 508 рублей 80 копеек с учетом районного коэффициента, их производят ежемесячно.

Еще один вид господдержки – это адресная социальная помощь, сумма которой пять тысяч рублей. Она рассчитана на одиноких беременных женщин и одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет.

И в первом, и во втором случаях, пожалуйста, обращайтесь в Центры социальной поддержки населения по месту жительства родителя.

КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ДЕТСКОГО САДА МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ

В краевой столице реализуют программу «Социальная поддержка граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2014-2020 годы». Для одиноких матерей в рамках ее выполнения установлена ежемесячная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах. Сумма выплаты составляет на первого ребенка - 400 рублей, на второго и последующих детей - 250 рублей.

Для оформления, нужно обратиться в отдел социальной работы с населением Комитета по месту жительства. Заранее подготовьте пакет документов: паспорт, заявление, сведения о составе семьи и доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, реквизиты счета в кредитном учреждении, свидетельство о рождении ребенка, справку из детсада о посещении ребенком учреждения. Вдовцам и вдовам нужно предоставить свидетельство о смерти супруги или супруга.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД

В рамках все той же муниципальной программы малоимущим одиноким матерям, вдовам и вдовцам полагается компенсация расходов за проезд на всех видах городского общественного транспорта кроме такси. Среди условий выплаты матерям-одиночкам: наличие двух детей в возрасте до 18 лет, отсутствие права на меры социальной поддержки по проезду в соответствии с краевым и федеральным законодательством.

Размер компенсации 50 процентов от суммы затрат по проезду, но не более, чем за 30 разовых поездок в месяц. Для оформления, пожалуйста, обратитесь в отдел социальной работы с населением комитетов по управлению районами по месту жительства. Заранее подготовьте документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, заявление, заполненное на приеме, сведения о составе семьи, доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих обращению, реквизиты счета в банке. Еще нужно будет предоставить свидетельство о браке и смерти, если заявитель вдова или вдовец, справку из КГКУ «Центр социальной поддержки населения по городу Хабаровску» об отсутствии права на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и краевым законодательством. Также приложите проездные билеты, подтверждающие проезд в городском общественном транспорте в количестве не более 30 штук за один месяц.

Адреса и контактные телефоны комитетов:

- Комитет по управлению Центральным районом, улица Фрунзе, 60, кабинет 304, телефон: 40-88-44, 40-88-43;

- Комитет по управлению Железнодорожным районом, переулок Ленинградский, 13а, кабинет, 1, телефон: 40-88-52, 40-88-53;

- Комитет по управлению Индустриальным районом, улица Краснореченская, 87, кабинет, 13, телефон: 40-90-52, 54-53-02;

- Комитет по управлению Краснофлотским районом, улица Руднева, 43, кабинет, 18, телефон: 79-07-19, 79-07-20;

- Комитет по управлению Кировским районом, улица Орджоникидзе, 3, кабинет 109, телефон: 41-95-57, 41-95-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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