Перерыв закончился, как и временная дисквалификация главного тренера хабаровчан – опять настало время чемпионата. «СКА-Нефтяник», действующий чемпион России, идет на втором месте турнирной таблицы, пытаясь догнать «Енисей», пока играющий без поражений. Схватка между лидерами пройдет в Хабаровске уже 1 февраля, а пока «СКА-Нефтяник» провел еще один не самый простой матч в Первоуральске.

По сложному льду: В Первоуральске «СКА-Нефтяник» переиграл местный «Уральский-Трубник» со счетом 4:6. Фото Регина Немытова

- Уральцы традиционно неуступчивы в родных стенах, где обычно дают бой любому сопернику. Вот и в этом сезоне «трубники» на момент отчетного матча потеряли на своем льду всего два очка, сыграв вничью с «Водником». Непростая же турнирная ситуация, в которой уральцы оказались после двух поражений в предыдущих турах, не оставляла хозяевам иного выбора, кроме как играть на победу, несмотря на высокий статус соперника. То, что им это вполне по силам, доказал не столь давний матч с московским «Динамо», в котором уральцы были сильнее - 6:4, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

По сложному льду: В Первоуральске «СКА-Нефтяник» переиграл местный «Уральский-Трубник» со счетом 4:6. Фото Регина Немытова

В день матча погода игроков, особенно команду гостей, не баловала. Мороз, сильный ветер и очень сложный лед. Хабаровчанам пришлось забыть про привычный хоккей и играть исходя из метеоусловий. Однако уже на первых минутах матча Артем Бондаренко оформил дубль, создав армейцам достаточно комфортное преимущество. Впрочем, хозяева льда отыгрались уже двадцать минут спустя. К концу тайма два гола Алана Джусоева и Дениса Корева (это его первый гол за хабаровскую команду), опять делают армейцев лидерами.

По сложному льду: В Первоуральске «СКА-Нефтяник» переиграл местный «Уральский-Трубник» со счетом 4:6. Фото Регина Немытова

После перерыва на 53 и 54 минуте Алан Джусоев и Эрик Петтерссон доводят счет до 2:6, но в концовке матча хабаровчане опять теряют контроль за игровой ситуацией, и «Уральский трубник» отыгрывает два мяча. Окончательный итог матча 4:6.

По сложному льду: В Первоуральске «СКА-Нефтяник» переиграл местный «Уральский-Трубник» со счетом 4:6. Фото Регина Немытова

- Сегодня погодные условия вообще не располагали к хорошей игре. Холодало, лед рвало, и важно было еще по хорошему льду забить голы. Нам это удалось, и до двадцатой минуты мы достаточно комфортно держали преимущество, которое добыли в начале игры. Потом нас соперник два раза поймал на контратаках, и все надо было начинать сначала. Очень хорошо, что нам это удалось. В концовке тайма мы забили два гола, в начале второго тайма забили еще два. Неплохо играли эти 70 минут, а вот в конце мы, наверное, не совсем ожидали, что соперник перейдет только на верховые передачи, допустили ошибки, которые привели к голам. В целом боевой матч, - прокомментировал игру Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник».

По сложному льду: В Первоуральске «СКА-Нефтяник» переиграл местный «Уральский-Трубник» со счетом 4:6. Фото Регина Немытова

Хабаровчане взяли свои очки и нагоняют «Енисей», отставая от красноярской команды всего на три очка. Кто будет дальше занимать первую строчку турнирной таблицы, выяснится уже в первый день февраля в Хабаровске. На льду арены «Ерофей» сыграют «СКА-Нефтяник» - действующий чемпион России, и «Енисей» - временный лидер чемпионата, пока не потерпевший ни одного поражения. Будет интересно.