Эпидемия снюсов в хабаровских школах: причина - недоверие между детьми и взрослыми

Значительная часть учеников хабаровских школ попала под влияние снюсов. Официально - эта растительная смесь с ароматизацией табаком не признана запрещенной, её можно продавать лицам младше 18 лет. Однако, педагоги, психологи и специалисты правоохранительных органов обеспокоены. Так как дети, которые жевали снюс, теряли контроль над ситуацией, становились невменяемыми.

О причинах эпидемии снюсов, о том как остановить распространение опасных смесей в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с помощником прокурора Кировского района Хабаровска Анной Лозовицкой и главным аналитиком краевого психолого-педагогического центра Кристиной Поздеевой.