75 лет Победы: какими памятными событиями запомнится эта дата в Хабаровском крае

Хабаровский край готовится отметить 75-летие Победы с размахом. В регионе пройдет много памятных событий, акций и торжественных мероприятий. И вот накануне стартовал марш-бросок в память о тех, кто встал на защиту Родины. Группа военнослужащих преодолеет почти 8,5 тысяч километров с Востока на Запад через 17 регионов страны. В Москве участники планируют оказаться как раз в преддверии 9 мая. К слову, это не единственное событие, которое собираются организовать в краевом центре. В планах посадить деревья «Победы», написать «Диктант Победы» и многое другое. Об этом и не только говорили с директором Центра патриотического воспитания Еленой Ларионовой.

75 лет Победы: какими памятными событиями запомнится эта дата в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ