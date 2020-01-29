В Хабаровск с китайского курорта Хайнань вернулись 146 туристов

Сегодня, в среду 29 января в Хабаровск авиарейсом были доставлены последние 146 туристов отдыхавших на китайском острове-курорте Хайнань. Это так называемые «организованные» туристы доставленные улетевшие на отдых по туристическим путевкам. Сколько там осталось «диких» отдыхающих достоверно не известно, их количество устанавливается.

В Хабаровск с китайского курорта Хайнань вернулись 146 туристовФото: Правительство Хабаровского края

Как сообщают китайские власти, в провинции Хайнань зарегистрировано более 30 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в городе Санья. Кроме того от пневмонии вызванной вирусом погибла 80-летняя женщина.

Прибывшие из Китая люди в Хабаровском аэропорту вынуждены были пройти посты эпидемиологического контроля. Напомним, что в аэропорту действует двойной контроль досмотра всех прибывающих из Китая. На рейсах работают два специалиста – один встречает пассажиров в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает в аэропорту.

В Хабаровск с китайского курорта Хайнань вернулись 146 туристовФото: Правительство Хабаровского края

Если медики выявляют человека с признаками заболевания, его забирают в больницу, в изолятор, где проводят соответствующие исследования. Современные методики позволяют выявить коронавирус в течение пяти часов, ждать, пока он после инкубационного периода проявиться сам, нет необходимости, - отмечают специалисты.

В Хабаровск с китайского курорта Хайнань вернулись 146 туристовФото: Правительство Хабаровского края

- Из-за возникшей угрозы безопасности российских туристов, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в КНР, мы обратились к туристским организациям края о приостановке продажи путевок и отдельных туруслуг в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Также мы временно не заверяем документы, необходимые для безвизовых групповых туристических поездок гражданами России и Китая, - рассказала Валентина Неретина, начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края.

В Хабаровск с китайского курорта Хайнань вернулись 146 туристов. Фото Хабаровский аэропорт

Те кто уже купил путевки в Китай могут либо перенести свою поездку на то время когда будет создана вакцина от коронавируса и эпидемия пойдет на спад, либо улететь в другую страну, либо вернуть деньги. В федеральном агентстве по туризму действует горячая линия: 8 (499) 678-12-03, так же можно позвонить в краевое управление Роспотребнадзора: 8 (4212) 27-18-75. Звонки принимаются с 10 до 12 часов в рабочие дни.

Как утверждают специалисты пока в Хабаровском крае, впрочем, как и в Российской Федерации ни одного случая заражения коронавирусом не зарегистрировано.

В Хабаровск с китайского курорта Хайнань вернулись 146 туристов. Фото Хабаровский аэропорт

- Роспотребназдор сообщал, что достаточно много было людей с подозрением на данный диагноз, они прошли обследование и во всех случаях диагноз был снят. Люди просто болели сезонным гриппом. Такие случаи были и у нас, в Хабаровском крае, так же все пациенты с подозрением на данное заболевание были исследованы – вирус не найден. Хабаровский край вошел в число пилотных регионов, которые в первую очередь были обеспечены специфическими тест системами. Причем уже в инкубационный период можно по результатам лабораторных данных понять, болен человек или нет. Поэтому начиная с сегодняшнего дня на рейсах, которые возвращаются с Хайнаня, обследуются все пассажиры. Пока идет анализ люди разошлись по домам, у всех взяты телефоны, адреса если будут какие-то неожиданности, то медицина моментально среагирует, - рассказала Анна Кузнецова, главный инфекционист Хабаровского края.

Но обработку всех взятых сегодня проб уйдет не менее двух суток, через две недели у всех прилетевших возьмут повторные пробы, что бы исключить все вероятности. Сейчас в Хабаровском крае принято решение временно остановить работу пункта пропуска «Покровка – Жаохэ». Так же не работают и другие пункты пропуска с Китаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/757466" frameborder="0"></iframe> Анна Кузнецова главный инфекционист Хабаровского края о ситуации с коронавирусом.

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