Бесплатное горячее питание в 2021 получат более 50 тысяч младших школьников Хабаровского края

Около 50 тысяч школьников Хабаровского края в 2021 году будут обеспечены качественным бесплатным горячим питанием. По предварительным расчетам региональных властей, на организацию школьного питания понадобится 800 миллионов рублей.

Хабаровский край стал одним из первых регионов, где в пилотном режиме провели реформу школьного питания и начали кормить за счет краевого бюджета учеников 1-11 классов из малообеспеченных семей. Реформа началась в 2018 году и заработала с 1 сентября 2019 года. По данным регионального министерства образования и науки, бесплатные горячие обеды или завтраки сейчас получают почти 33 тысячи школьников.

Между тем, в своем январском послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обеспечение качественным горячим питанием за счет государства всех без исключения учеников начальной школы обозначил как приоритетное направление развития России на ближайший период.

“Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами", - сказал президент Владимир Путин в своем январском послании.

Обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием Президент РФ потребовал не позднее 1 сентября 2023 года. Но в Хабаровском крае, уверен его губернатор Сергей Фургал, качественное бесплатное горячее питание все ученики 1-4 классов начнут получать уже в следующем году.

- По школьному питанию мы уже провели часть работы, с 1 сентября прошлого года у нас все категории школьников питаются одинаково, за льготников платит бюджет, - сообщил Сергей Фургал. - Для того, чтобы все дошкольники питались бесплатно, нам нужно 800 миллионов. Часть даст федерация, часть краевой и местные бюджеты. Мы не будем ждать 2023 год, рассчитываем сделать это уже в 2021 году.

Власти Хабаровского края уже сделали предварительные расчеты. Обеспечить питанием будет необходимо не менее 50 тысяч школьников. Региональная субсидия на обеспечение питанием одного ребенка в год в Хабаровске и в южных районах края на данный момент составляет 5913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к Северу – 7687 рублей, в северных территориях – 9461 рублей. Сама стоимость питания также разнится: от 50 рублей в южных районах до 75 рублей в северных районах края.

Миллионы семей по всей стране вздохнули с облегчением и надеждой, ведь несмотря на скромное меню, ежедневные школьные ланчи не только влетают родителям в копеечку, но создают излишнее беспокойство о питании ребенка в течение дня.

- Считаю, что эта инициатива президента — хорошая, правильная история. У нас сейчас настолько нестабильная экономика, что затрудняет «социалку». У меня двое детей, младших школьников, и вижу в родительских чатах, что классный руководитель вынужден, например, начинать собирать плату за питание на март с января. Сумма, вроде, небольшая, но, если сложить все школьные расходы, то она имеет значение, - считает председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Союз многодетных семей» Елена Даниленко. Но всё же, даже если подают все те же одобренные Минздравом “пюрешку с котлеткой и компот”, не каждая семья готова их оплачивать, и вовсе не из-за собственного пренебрежения к здоровому развитию ребенка.

- Я воспитываю ребенка одна, алиментов от бывшего мужа не хватает даже на проезд в школу и обратно, а на обеды в столовой требуется еще вдвое больше. Для нашего семейного бюджета это достаточно ощутимая статья расходов, но при этом наша семья не попадает ни под какие льготы. Поэтому для меня посыл президента насчет бесплатного питания учеников младших классов стало настоящим новогодним чудом, - говорит хабаровчанка Елена Романова. - А в некоторых школах вообще нет ни столовых, ни буфета. Сердце кровью обливается за детей, которые терпят голод, пока не дойдут до дома. Рада, что теперь и им обеспечат нормальное питание в школе.

В соответствии с указаниями Владимира Путина предстоит накормить за государственный счет всех учащихся начальной школы, независимо от доходов их родителей. Там, где власть помогает человеку – достигает результата сам человек. И, как отметил в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, «сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены». Одной из таких перемен в стране стало закрепление среди населения тренда на здоровый образ жизни. Но здоровье начинается с детства, и качественная пища по режиму здесь — один из краеугольных камней. Во многих семьях, к сожалению, пока — камень преткновения. Послание президента внушает надежду на его скорое преодоление.