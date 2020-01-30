«Диктант Победы» в Хабаровском крае 2020: в вузах при поступлении учтут результаты этой проверки знаний

«Диктант Победы» в Хабаровском крае в 2020 году проведут 24 апреля. В этом году для тех, кто решиться проверить свои знания, приготовили небольшой сюрприз – Минобрнауки рекомендовало вузам включать в портфолио абитуриента успешные результаты «экзамена».

- Акцию «Диктант Победы» посвятили событиям Великой Отечественной войны. В этом году ее приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - сообщила Елена Ларионова, координатор проекта «Историческая память» в Хабаровском крае, директор Центра патриотического воспитания. - Этот проект в Министерстве обороны, поэтому в этом году новые площадки для проверки знаний организуют на базе военных училищ и в воинских частях.

Напомним, впервые «Диктант Победы» провели в 2019 году, его написали 150 тысяч человек из 23 стран. В Хабаровском крае проверили знания полтысячи человек. Акция понравилась людям, поэтому ее решили проводить ежегодно.

В 2020 году «Диктанта Победы» проведут не только в Хабаровске, но и в каждом районе края. Отметим, что в этом году участникам придется ответить не на 20, а на 25 вопросов. Из них 20 заданий будут общефедеральными, пять - из области тематики местного уровня, связанные с вкладом конкретных территорий в Победу и их ролью в Великой Отечественной войне.

Одни будут штудировать теорию, другие попытаются на практике показать силу воли советских солдат. Напомним, в рамках празднования 75-летия Победы в военные в регионе решили повторить подвиг красноармейцев. Гвардейцы-спецназовцы собираются за 100 дней дойти из Хабаровска до Москвы, их предшественники добрались в свое время до столицы за 120 дней.