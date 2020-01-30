2020-01-30T08:58:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае возможно заработает программа «Маугли»

Распространить действие детского спортивно-оздоровительного проекта на весь Дальний Восток предложил Юрий Трутнев
Евгения МОЛОТОВА
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Дети стали меньше болеть, показали хорошие результаты по физподготовке. Фото: Минвостокразвития РФДети стали меньше болеть, показали хорошие результаты по физподготовке. Фото: Минвостокразвития РФ
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Успехи владивостокских детсадовцев, занимающихся по программе «Маугли», настолько впечатлили полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева, что он предложил растиражировать ее на весь округ. Так что высока вероятность, что в ближайшее время дошкольники Хабаровского края тоже начнут заниматься по этой программе.

За реализацию программы отвечает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, курирует ее Министерство по развитию Дальнего Востока. Пока что в «маугли» принимают только ребят, живущих во Владивостоке, Благовещенске и Южно-Сахалинске, - эти города стали пилотными. Ежегодно на реализацию программы выделяется 25 миллионов рублей.

- Надо отдельно подумать над программой развития спорта. Мы огромные деньги тратим на здравоохранение и маленькие на спорт. Программа уникальная. Я два раза мастер спорта, но смотрел и думал: интересно, я бы выполнил упражнения с такой интенсивностью или не выполнил? Есть о чем подумать. Программа очень хорошая, очень нужная, мы ее распространяем на Дальнем Востоке. Считаю, что это правильное дело по отношению к будущему ребят и будущему страны, – сказал Юрий Трутнев.

Как уточнили в пресс-службе полпреда, детсадовцы-«маугли» стали крепче, активнее и реже болеют: заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди них снизилась на одиннадцать процентов.

Чтобы малыши не утомлялись, занятия ведут в форме игры, комплекс усложняется по мере освоения. Важно, что какого-либо специального снаряжения не требуется, заниматься можно со стандартным инвентарем. Фишка – в инструкторе, который прежде чем приступить к работе, должен пройти обучение методике «Маугли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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