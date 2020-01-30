В Хабаровском крае возможно заработает программа «Маугли»

Успехи владивостокских детсадовцев, занимающихся по программе «Маугли», настолько впечатлили полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева, что он предложил растиражировать ее на весь округ. Так что высока вероятность, что в ближайшее время дошкольники Хабаровского края тоже начнут заниматься по этой программе.

За реализацию программы отвечает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, курирует ее Министерство по развитию Дальнего Востока. Пока что в «маугли» принимают только ребят, живущих во Владивостоке, Благовещенске и Южно-Сахалинске, - эти города стали пилотными. Ежегодно на реализацию программы выделяется 25 миллионов рублей.

- Надо отдельно подумать над программой развития спорта. Мы огромные деньги тратим на здравоохранение и маленькие на спорт. Программа уникальная. Я два раза мастер спорта, но смотрел и думал: интересно, я бы выполнил упражнения с такой интенсивностью или не выполнил? Есть о чем подумать. Программа очень хорошая, очень нужная, мы ее распространяем на Дальнем Востоке. Считаю, что это правильное дело по отношению к будущему ребят и будущему страны, – сказал Юрий Трутнев.

Как уточнили в пресс-службе полпреда, детсадовцы-«маугли» стали крепче, активнее и реже болеют: заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди них снизилась на одиннадцать процентов.

Чтобы малыши не утомлялись, занятия ведут в форме игры, комплекс усложняется по мере освоения. Важно, что какого-либо специального снаряжения не требуется, заниматься можно со стандартным инвентарем. Фишка – в инструкторе, который прежде чем приступить к работе, должен пройти обучение методике «Маугли».