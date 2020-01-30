2020-01-30T06:41:11+03:00
Общество

Мы вместе: биробиджанцы радушно встретили "лыжников Победы"

В столице Еврейской автономной области состоялся торжественный прием участников военно-патриотической акции "Стодневный лыжный переход до Москвы".
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Лыжный десант прибыл в БиробиджанЛыжный десант прибыл в БиробиджанФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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Накануне в Хабаровске стартовала военно-патриотическая акция "Стодневный лыжный переход до Москвы", посвященная 75-летию победы Красной армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сегодня группа военнослужащих Восточного военного округа (участников пробега) достигла Биробиджана.

В честь этого события в сквере Победы областного центра состоялся митинг, собравший более сотни горожан. Оркестр Биробиджанского гарнизона исполнил гимн России, девять "лыжников победы" промаршировали с красным знаменем и застыли возле Вечного огня. Их приветствовал врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, напомнивший о подвиге советского народа, спасшего мир от "коричневой чумы".

Первые лица области возложили цветы к Вечному огню Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Первые лица области возложили цветы к Вечному огнюФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

После минуты молчания (в память о погибших) состоялось возложение цветов к Вечному огню - в церемонии приняли участие глава региона, мэр Биробиджана Александр Головатый и другие горожане. Затем всех желающих пригласили к площади городского дворца культуры, где устроили мини-выставку боевой техники и бесплатную раздачу солдатской каши. Многие посетители охотно фотографировались возле автомобилей и снегоходов цвета хаки. Зрителям показывали автоматы и другое стрелковое оружие, но брать в руки экспонаты не разрешали.

Возле полевой кухни выстроилась очередь из желающих подкрепиться гречневой кашей, хлебом и чаем. Получив бесплатное угощение, едоки разного возраста улыбались, кто-то просил добавки. Отдохнув в Биробиджане несколько часов, участники военно-патриотической акции продолжили "поход на Москву".

большой интерес вызвала выставка военной техники Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

большой интерес вызвала выставка военной техникиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Интересующимся продемонстрировали оружие. Но в руки не давали Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Интересующимся продемонстрировали оружие. Но в руки не давалиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Всех угощали солдатской кашей. Кое-кто просил добавки Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Всех угощали солдатской кашей. Кое-кто просил добавкиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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