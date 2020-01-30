Среди туристов, доставленных накануне из Китая в Хабаровск, заболевших коронавирусом не было

Вчера утром в Хабаровск прилетел рейс из Хайнаня, в самолете находились 178 туристов, отправившихся отдыхать в Китай по путевкам, из них 36 - дети. Людей срочно эвакуировали из опасной местности и доставили на Родину. Для того чтобы выйти в город, людям пришлось пройти двойные кордоны санитарных врачей. Их обследовали в самолете, потом взяли пробы на коронавирус непосредственно в аэровокзале.

Сейчас на территории Хабаровского края исследования проводятся сразу, не дожидаясь, пока пройдет инкубационный период – аппаратура, доставленная в краевой центр, позволяет это сделать. Для выявления инфекции требуется пять часов, учитывая количество прибывших, медикам потребовалось около суток, чтобы пропустить через прибор все пробы.

- У всех прилетевших взяли мазки из носа и зева. Наличие вируса в пробах не установлено, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Через две недели у всех, кто прошел первое медицинское обследование, пробы возьмут повторно, чтобы уже точно исключить вероятность заражения коронавирусом.

Туристы не единственные, кто попал в сферу внимания вирусологов. Как сообщили в ведомстве, под подозрение санитарных врачей попала группа китайских студентов, проходящих обучение в Хабаровске. У одного из них появились признаки простудного заболевания. Всех проверили на наличие коронавируса, но ничего подозрительного не нашли. Опасной инфекции у молодых людей не было.

- С этой недели скорая помощь в краевой столице работает по новым правилам. По распоряжению Роспотребнадзора бригады приезжают на вызовы к пациентам, попавшим под подозрение, в защитных костюмах. Это помогает максимально обезопасить людей и медицинских работников, - подчеркнули в правительстве Хабаровского края.

Также медики настоятельно рекомендую тем, кто недавно отдыхал в странах Юго-Восточной Азии, при малейших симптомах простуды: затрудненном дыхании, высокой температуре немедленно вызывать скорую помощь или участкового врача. Также в последние два дня в аптеках Хабаровска массово скупают медицинские маски, ажиотаж такой, что их просто невозможно достать.

- Установлены факты единовременных покупок больших партий масок. Есть факты приобретения гражданами КНР. Возможно, маски скупают и предприятия, где используется рабочая сила из КНР. Жители региона также стали чаще обращаться в аптеки за масками. Возможно, люди стараются обезопасить себя на перспективу, хотя в этом нет никакой необходимости. Просим жителей края сохранять благоразумие и не поддаваться панике, - отметили в крайминздраве.

По данным специалистов ведомства, масок на складах достаточно, их просто не успевают подвозить в точки реализации, к тому же эти средства индивидуальной защиты регулярно доставляют самолетом из центральных регионов страны.