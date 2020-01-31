Отдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов Китая

Хабаровским туристам пришлось вернуться домой с курортов Китая. Это связанно с угрозой распространения коронавируса. Отдых испорчен, все вылеты из Хабаровска в КНР по запретом. Также ограничение коснулось железнодорожного сообщения. Кроме того, пункты пропуска Пакровка-Жаохэ и Хабаровск-Фуюань не работают до 7 февраля. А вот как быть тем туристам, у которых путевки остались на руках? Об этом и не только говорили с начальником отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края Валентиной Неретиной.

Отдых испорчен: из-за коронавируса хабаровские туристы вернулись домой с курортов КитаяФото: Сергей ПЯТКОВ