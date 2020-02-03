2020-02-04T07:28:33+03:00
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Бездомные животные в Хабаровске без присмотра не останутся

Прямой эфир 4 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Бездомные животные в Хабаровске без присмотра не останутсяБездомные животные в Хабаровске без присмотра не останутсяФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровске нашелся предприниматель, которые займется отловом собак. Он единственный заявился на конкурс. К слову, администрация города собирается провести еще один аукцион на выбор подрядчика. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Андрей Гайфулин и предприниматель Елена Лемехова. В 9 утра обсудили, как часто специалистам приходится выезжать на жалобы горожан на бездомных собак и в какие районы, как поменялись правила отлова и собираются ли регулировать численность бродячих животных в краевом центре.

Бездомные животные в Хабаровске без присмотра не останутся Фото: Сергей ПЯТКОВ

Бездомные животные в Хабаровске без присмотра не останутсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Отлов безнадзорных животных 04_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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