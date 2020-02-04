Масленица-краса: как хабаровчане отметят народный праздник

Масленичная неделя в этом году начинается с 24 февраля. А это значит, что по традиции хабаровчане будут печь блины. К слову, сам праздник выпадает на 1 марта. А вот где и как правильно его отметить, рассказала директор по развитию ЦСО «Сосновка» Александра Кравчук.

Масленица-краса: как хабаровчане отметят народный праздникФото: Сергей ПЯТКОВ