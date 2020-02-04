Нарколог: один СНЮС равен 50-70 сигаретам

Эпидемии СНЮСа В Хабаровске уже два года. Большая часть тех, кто попал под влияние - школьники. К наркологам поступают юные пациенты с сильными отравлениями. Специалисты заметили, что СНЮСы приводят детей к употреблению синтетических наркотиков. В чем особенность этой смеси? Можно ли избавиться от зависимости? Что делать родителям и куда обращаться? Эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с врачом-психиатром, наркологом краевой клинической психиатрической больницы Евгенией Крюковской.

Нарколог: один СНЮС равен 50-70 сигаретамФото: Сергей ПЯТКОВ