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Ирина Зикунова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 6 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Ирина Зикунова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Ирина Зикунова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Со спикером краевой законодательной думы Ириной Зикуновой в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» обсудили роль региональных парламентариев в работе над поправками к Конституции, а также затронули тему планирования финансового обеспечения университетов, которая была озвучена на общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Ирина Зикунова, спикер законодательной думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Зикунова, спикер законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Зикунова 06_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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