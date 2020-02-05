Зимний театр: хабаровский артист Никита Туранов выступил на главной сцене Сочи
Слушайте прямой эфир 6 февраля на частоте 88,3 FM
Зимний театр: хабаровский артист Никита Туранов выступил на главной сцене СочиФото: Борис КОКУРИН
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Солист Хабаровского музыкального театра Никита Туранов выступил в концертной программой на сцене прославленного Зимнего театра в Сочи. О поездке, а также результатах говориkb с артистом в 9:00 на 88,3 FM!
Зимний театр: хабаровский артист Никита Туранов выступил на главной сцене СочиФото: Сергей ПЯТКОВ
Никита Туранов 06_02_2020
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