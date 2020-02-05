Зимний театр: хабаровский артист Никита Туранов выступил на главной сцене Сочи

Солист Хабаровского музыкального театра Никита Туранов выступил в концертной программой на сцене прославленного Зимнего театра в Сочи. О поездке, а также результатах говориkb с артистом в 9:00 на 88,3 FM!

Зимний театр: хабаровский артист Никита Туранов выступил на главной сцене СочиФото: Сергей ПЯТКОВ