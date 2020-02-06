«Управляйки» получат аттестат: в Хабаровском крае стартовала экзаменационная кампания

Коммунальщиков в Хабаровском крае проверят на прочность. Для руководства управляющих организаций проходит экзаменационная кампания, в рамках которой им предстоит написать тесты. Те, кто справятся с заданием получат аттестат. Но, вот как отразятся знания на практике? Об этом и не только говорили с начальником управления государственного жилищного надзора Викторией Кашевской.

Виктория Кашевская, начальник управления государственного жилищного надзораФото: Сергей ПЯТКОВ