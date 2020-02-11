Коронавирус ударил по бизнесу: хабаровские предприниматели подсчитывают убытки

Из-за вспышки коронавируса в Хабаровском крае пришлось закрывать пункты пропуска, что вызвало ажиотаж на продукцию в магазинах и на рынках. Некоторые предприниматели опустошали последние запасы со складов. Конечно, ситуация отразились и на самих жителях, цены стало просто заоблачные. В гостях - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов. Обсудили, какие убытки понесли бизнесмены и как экономически ситуация отразится на крае.

Олег Герасимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ