2020-02-12T07:24:19+03:00
Это - Хабаровск!

Перевозить хабаровских дачников на левый берег будут две организации

Прямой эфир 12 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Перевозить хабаровских дачников на левый берег будут две организацииПеревозить хабаровских дачников на левый берег будут две организацииФото: Борис КОКУРИН
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Речные перевозки в Хабаровске обеспечат в этом году две фирмы. Однако, как известно, долгое время никто даже не пытался составить конкуренцию на конкурсе ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Но, что поменялось в этом году? Условия стали более привлекательными? В гостях - начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский. С 8 утра узнали, как поделили маршруты перевозчики и изменятся ли цены на билеты, какие направления сократят и многое другое.

Перевозить хабаровских дачников на левый берег будут две организации Фото: Сергей ПЯТКОВ

Перевозить хабаровских дачников на левый берег будут две организацииФото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Ощановский 12_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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