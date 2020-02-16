2020-02-16T02:43:42+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае водитель лесовоза нашел труп тигренка

Пока основная версия специалистов – малыш погиб от болезни или истощения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае водитель лесовоза нашел труп тигренкаВ Хабаровском крае водитель лесовоза нашел труп тигренкаФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
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В Хабаровском крае водитель лесовоза нашел труп тигренка. Происшествие случилось в начале февраля. Окоченевшее тело животного лежало на обочине дороги. Мужчина побоялся подойти к нему, сразу сообщил о жуткой находке в краевое министерство природных ресурсов.

На место происшествия выехали специалисты в составе сотрудника Центра «Амурский тигр» и госинспекторов охотнадзора Хабаровского края. Информация о трупе тигренка подтвердилась. Тело обнаружили в 17 метрах от дороги, как и утверждал водитель. Предположительный возраст животного три-четыре месяца.

- По предварительным данным, следов насильственной смерти животного не обнаружили. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после экспертизы. Пока основная версия – тигренок погиб от болезни или истощения. Также во время вскрытия проверят версию о возможном столкновении животного с автомобилем, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Отметим также, что специалисты во время первичного осмотра тела и обследования дороги в обоих направлениях и кюветов в радиусе 200 метров не нашли доказательств того, что маленький хищник мог погибнуть от рук браконьеров. Недалеко от места, где находилось тело малыша, нашли следы взрослой тигрицы, предположительно матери тигренка. Все указывает на то, что она охотилась и, скорее всего, добыла кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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