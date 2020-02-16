После победной игры с подмосковным «Витязем» команда из Хабаровска перебралась в Нижний Новгород для того, чтобы сыграть матч с местным «Торпедо». «Амур» неожиданно для многих вернулся в борьбу за плей-офф и сейчас каждый матч для команды – решающий, в Нижнем нужно было брать очки что бы пойти дальше и это несмотря на то, что некоторым игрокам приходилось выходить на площадку после болезни.

И снова победа: хабаровский «Амур» переиграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 2:5. Фото: ХК «Торпедо»

- Это третий матч на выезде, после победы команда поняла, что мы можем играть с сильными соперниками. Функционально для нас самое сложное это акклиматизация, а так команда готова и все у нас нормально, - отметил перед матчем Александр Юдин, тренер ХК «Амур».

То, что «тигры» в порядке стало заметно с самого начала матча – весь первый период прошел под диктовку хабаровчан. На 8 минуте матча Ондржей Витасек распечатывает ворота гостей выводя свою команду вперед – 0:1. Перед самым перерывом Глеб Корягин отправился на скамейку штрафников за выброс шайбы, так что второй игровой отрезок нижегородская команда начнет в большинстве.

И снова победа: хабаровский «Амур» переиграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 2:5. Фото: ХК «Торпедо»

- На само деле мы делаем все правильно, я считаю, что мы играем достаточно хорошо, просто нам постоянно не везет в начале матча и из-за этого нам приходится быть в роли догоняющих. Будем отыгрываться в дальнейших периодах, начнем уже со второго. «Амур» немного прижал нас в своей зоне особенно в конце периода, но сейчас «Торпедо» получило численное преимущество так что постараемся все исправить. – подчеркнул Джордан Шрёдер, нападающий ХК «Торпедо НН».

В начале второго периода хабаровчанам удалось пережить удаление Корягина, но уже на 22 минуте площадку на 2 минуты за удар коленом покинул Валерий Васильев и здесь тренерские установки соперников сработали – «Торпедо» в большинстве сравнивает счет – 1:1. «Амур» и не думал сдаваться и на 32 минуте Александр Горшков опять выводит команду вперед, а через четыре с половиной минуты Артем Железков делает преимущество хабаровчан более значимым – 1:3.

И снова победа: хабаровский «Амур» переиграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 2:5. Фото: ХК «Торпедо»

- Мы в команде договорились последние матчи отыграть хорошо, сейчас боремся за «восьмерку» поэтому играем. Стараемся играть попроще, бросать побольше и от этого приходит успех как показывают последние игры, - поделился секретом Игорь Руденков, нападающий ХК «Амур».

Тем не менее в третьем периоде «Торпедо» усилило нажим и смогло отыграть еще одну шайбу – 2:3. У тренеров «Амура» были сомнения что во время гола была игра высокоподнятой клюшкой, но видеопросмотр этого не подтвердил – гол засчитан. «Амур» продолжает доминировать в зоне соперника, и Никита Языков реализует момент созданный тройкой нападения – 2:4. Дальше за подножку и блокировку сразу два игрока нижегородской команды отправляются отбывать штраф и Валерий Васильев, пользуясь большинством устанавливает окончательный счет в этом матче – 2:5.

И снова победа: хабаровский «Амур» переиграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 2:5. Фото: ХК «Торпедо»

- Все три периода мы играли дисциплинированно, у нас сеть определённые проблемы с физическим состоянием, со здоровьем и перед игрой мы ребят просили ничего не выдумывать, играть просто, что в принципе и получилось. «Торпедо» атакующая команда, задача была не давать им играть в атаке, больше играть в их зоне, - прокомментировал победу Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

И снова победа: хабаровский «Амур» переиграл на выезде нижегородское «Торпедо» со счетом 2:5. Фото: ХК «Торпедо»

Голы: 0:1 Витасек (Руденков, Файзулин, 7:59), 1:1 Аляев (Рэтти, Баранцев, 21:59), 1:2 Горшков (Витасек, Ушенин Вяч., 31:05), 1:3 Железков (Лазарев, 35:38), 2:3 Жафяров (Шредер, Аляев, 41:14), 2:4 Язьков ( Зогорна Т. 43:37), 2:5 Васильев (Игнатович, Руденков, 56:00,+1)

Статистика матча: Броски: 36-63 ; Броски в створ: 16-38 ; Голы: 2-5 ; Вбрасывания: 40-13 ; Блокированные броски: 12-11 ; Силовые приемы: 7-8 ; Время в атаке: 11:59-13:37 ; Штраф: 8-8 10

Сейчас «Амур» уверенно обосновался на 10 строчке конференции «Восток» обходя «Адмирал» и «Трактор». У команды после 57 игр, 56 очков и есть шансы попасть в плей-офф. Следующий матч «Амур» проведет в Нижнекамске уж 17 февраля с местным «Нефтехимиком».