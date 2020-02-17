2020-02-17T05:43:48+03:00
Происшествия

В Хабаровске дети и взрослые выбрались живыми из иномарки, врезавшейся в патрульную машину

Жуткое происшествие случилось накануне вечером, 16 февраля, в районе Погранинститута
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске дети и взрослые выбрались живыми из иномарки, врезавшейся в патрульную машинуВ Хабаровске дети и взрослые выбрались живыми из иномарки, врезавшейся в патрульную машинуФото: Социальные сети
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Вечер воскресенья, 16 февраля, в краевой столице закончился жуткой аварией. Информация о происшествии быстро просочилась сеть. Изначально сообщалось, что напротив ТЦ «Горизонт» автомобиль Toyota Probox столкнулся с патрульной машиной. Очевидцы произошедшего сообщали, что сотрудники ГАИ ехали с включенными маячками, а иномарка выехала наперерез спецмашине. В автомобиле Toyota Probox в это время находились дети.

Происшествие тут же стало поводом для бурной дискуссии. Одни утверждали, что виноват водитель Toyota Probox, другие переживали за детей, третьи просто по-человечески радовались, что, к счастью, все выжили. Из опубликованных в соцсети фотографий и видео с места происшествия видно, что к нему стянулись машины скорой помощи и машины других спецслужб.

По официальной информации, пока разбирательства по данному инциденту идут. В результате аварии пострадали водитель и три несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Probox, их доставили в больницу. Среди тех, кто ехал в спецавтомобиле, пострадали два сотрудника полиции. Оба проходят лечение амбулаторно.

- За рулем патрульного автомобиля находился сотрудник ДПС. Машина двигалась по улице Большая со стороны улицы Лазо в сторону улицы Вяземской по главной дороге на зеленый сигнал светофора с включенной звуковой, световой сигнализациями. Правоохранители оказывали содействие коллегам в задержании нарушителя ПДД, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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