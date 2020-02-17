2020-02-17T05:31:23+03:00
Общество

Готовь телегу зимой: хабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода

В пригороде краевой столицы сотрудники ДВРПСО и летчики МЧС тренировались в ликвидации ледяных заторов
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюХабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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С приближением положительных температур у спасателей начинается очередная «горячая пора» - ледоход, и как следствие, образование заторов. Скопление ледяных глыб создает риск подтопления прибрежных населенных пунктов. Именно для предотвращения таких неприятностей спасатели-пиротехники должны быть готовы к минированию льда и подрыву заторов до того момента, как скопившаяся замерзшая вода начнет представлять угрозу для поселений.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Именно отработке действий при проведении взрывных работ в ходе ледохода посвящены были учения, которые провели совместно спасатели-взрывники и летчики МЧС России.

- С приближением ледохода риск образования заторов на реках Хабаровского края увеличивается. В результате чего возрастает опасность подтопления населенных пунктов, - рассказал Владимир Кадыков, врио начальника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - Для спасателей это не учение, а скорее, повторение, но отрабатывать действия на практике необходимо постоянно, ежегодно, чтобы не возникло заминок в реальных экстренных случаях. Так, в прошлом году специалистами центра регулярно проводились взрывные работы на горных реках региона, где уровень воды может миновать критические отметки в течении считанных часов.

Хабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вместе с экипажами Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России саперы отрабатывают алгоритм действий по дистанционному минированию льда для его дробления и разрушения на заторных участках в труднодоступных районах местности.

- Эта система разработана давно и эффективно применяется, позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации в период ледохода, - отметил Вадим Федоркин, начальник пиротехнического поисково-спасательного подразделения ДВРПСО МЧС России. - Опасные участки на реке, где возможны ледовые заторы, выявляются в ходе мониторинга, разведки. Туда с учетом и соблюдением всех правил безопасности сбрасываются заряды - мешки с промышленным взрывчатым веществом. Процесс контролируют Ростехнадзор и специалисты МЧС. Один из этапов этих сборов, это взаимодействие с авиацией. И здесь учения прошли на высоком уровне.

Хабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские спасатели тренируются в ожидании весеннего ледохода ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Практическая тренировка по дроблению льда - это один из этапов учебно-методического сбора пиротехников ДВРПСО, который проводится ежегодно в преддверии весны. Сбор проходит в два этапа. «Разрушение ледяного покрова на реках для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации» - тема теоретической подготовки. На втором этапе - практические занятия по теме «Дробление льда и ликвидация ледяных заторов с использованием дистанционной вертолетной системы».

Специалисты МЧС в очередной раз напоминают жителям Хабаровского края о необходимости соблюдать безопасность при выходе на открытый лед.

Учения МЧС по взрыву льда.Предупреждение. Спасение. Помощь. В пригороде Хабаровска спасатели-взрывники и летчики МЧС России провели практическую тренировку по теме Дробление льда и ликвидация ледяных заторов с использованием дистанционной вертолётной системы . Проведение таких мероприятий направлено на обеспечение безаварийного пропуска весенних паводковых вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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