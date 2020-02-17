Алкомаркеты под замок: в Хабаровске решили снизить преступность

Каждое третье раскрытое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Такое заявление сделала прокуратура Хабаровского края и предложила прикрыть алкомаркеты в жилых домах. Конечно, это вызвало непонимание у предпринимателей. Ведь именно от продажи спиртного самая большая выручка. К слову, люди просто останутся без работы. Все за и против обсудили с начальником управления торговли минсельхоза региона Аллой Сорокой.

Хабаровск эфир 17_02_2020.

Начальник управления торговли минсельхоза Хабаровского края Алла СорокаФото: Сергей ПЯТКОВ