2020-02-18T08:15:42+03:00
Общество

Красное на белом: дальневосточных коммунистов сплотил митинг на сопке Июнь-Корань

Участники мемориальной акции отметили очередную годовщину Волочаевского боя – поворотного события в истории Дальнего Востока
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Дальневосточных коммунистов сплотил митинг на сопке Июнь-КораньДальневосточных коммунистов сплотил митинг на сопке Июнь-КораньФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Накануне из Биробиджана в Смидовичский район ЕАО отправились участники мемориальной акции, посвященной 98 годовщине Волочаевского боя. Среди них были представители регионального отделения КПРФ, а также неравнодушные студенты и школьники - сторонники социалистических идеалов. Первую остановку "красная" автоколонна сделала в поселке Смидович, затем цветы к обелиску были возложены в селе Ольгохта.

У подножия сопки Июнь-Корань собралось более сотни человек, в том числе общественные коммунисты из ЕАО, Хабаровского и Приморского краев. Из колонок звучали революционные песни - многие с воодушевлением подхватывали знакомые куплеты. Развернув красные знамена, участники мемориальной акции поднялись на вершину легендарной сопки, где расположен мемориальный комплекс. Руководитель отделения КПРФ по ЕАО Владимир Фишман приветствовал собравшихся и напомнил о немеркнущем подвиге предков, разбивших почти столетие назад интервентов на Дальнем Востоке.

- Сегодня власть фальсифицирует историю. Кто-то говорит, что гражданская война - это плохо, но во всем виноваты революционеры. Это не так. Виноваты те, кто выступал против народа. Мы не допустим ревизии прошлого в угоду чьим-то политическим интересам. "Волочаевские дни" навсегда останутся символом народной победы и изгнания оккупантов из нашей Родины, - подчеркнул он.

БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ПРОДЕРЖИТСЯ?

Затем выступали другие ораторы, которые говорили и о современных реалиях. Так, например, многих коммунистов тревожит печальное состояние мемориального комплекса "Волочаевская сопка", который продолжает разрушаться. Средств на реконструкцию памятника-музея из бюджета не выделяются, а усилий энтузиастов недостаточно, чтобы улучшить ситуацию.

Прокричав несколько раз "ура" на свежем воздухе, участники мемориального митинга приняли резолюцию с требованием к федеральным властям выделить средства на достойное сохранение памяти о легендарных событиях на Дальнем Востоке. По словам организаторов, нужно положительно решить вопрос с целевым финансированием до векового юбилея "Волочаевских дней", который будет отмечаться уже через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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