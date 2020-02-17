Сотрудничество - путь к успеху

Молодежная палата Хабаровска первой в России, заключила соглашение с Молодежной палатой Государственной думы. С подробностями на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» председатель молодёжной палаты города Сергей Грицик. О перспективах сотрудничества структур поговорили в 8:00 в прямом эфире 88.3 FM.

Председатель молодёжной палаты города Сергей ГрицикФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 18_02_2020.