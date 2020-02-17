Сотрудничество - путь к успеху
Прямой эфир 18 февраля на частоте 88,3 FM
Сотрудничество - путь к успехуФото: Борис КОКУРИН
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Молодежная палата Хабаровска первой в России, заключила соглашение с Молодежной палатой Государственной думы. С подробностями на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» председатель молодёжной палаты города Сергей Грицик. О перспективах сотрудничества структур поговорили в 8:00 в прямом эфире 88.3 FM.
Председатель молодёжной палаты города Сергей ГрицикФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 18_02_2020.
Сергей Грицик
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ИСТОЧНИК KP.RU