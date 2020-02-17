2020-02-18T08:19:48+03:00
Это - Хабаровск!

Сотрудничество - путь к успеху

Прямой эфир 18 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Сотрудничество - путь к успехуСотрудничество - путь к успехуФото: Борис КОКУРИН
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Молодежная палата Хабаровска первой в России, заключила соглашение с Молодежной палатой Государственной думы. С подробностями на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» председатель молодёжной палаты города Сергей Грицик. О перспективах сотрудничества структур поговорили в 8:00 в прямом эфире 88.3 FM.

Председатель молодёжной палаты города Сергей Грицик Фото: Сергей ПЯТКОВ

Председатель молодёжной палаты города Сергей ГрицикФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 18_02_2020.

Сергей Грицик

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ИСТОЧНИК KP.RU

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