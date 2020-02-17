Алан Джусоев - игрок хабаровского «СКА-Нефтяник» будет вынужден пропустить все февральские матчи

Как сообщают в хабаровском клубе, неприятность с полузащитником и одним из лидеров «СКА-Нефтяник» произошла во время первого тайма матча с кемеровским «Кузбассом». Напомним, тогда действующий чемпион России провел очень непростую игру с кемеровской командой, в итоге сведя матч к ничьей - 4:4.

Именно в первой тайме хозяева льда повели в счете, и гости, как ни старались, долгое время не могли отыграться, армейцам не хватало скорости, а «черно-белые» все время ловили «красно-черных» на контратаках, пытались «дожать» и играли достаточно жестко. Именно во время этого противостояния Алан Джусоев и получил повреждение.

- Полузащитник «СКА-Нефтяник» получил травму в первом тайме матча с «Кузбассом», в столкновении с игроком команды хозяев Семеном Козловым, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Несмотря на повреждение, Алан Джусоев продолжил игру и даже забил мяч, позволивший армейцам свести эту встречу вничью. Дальнейшее обследование выявило у игрока перелом большого пальца левой руки. Хирургического вмешательства не потребовалось, однако спортсмен был вынужден пропустить следующий гостевой матч с «Сибсельмашем».

По возвращении команды в Хабаровск хоккеисту провели углубленное медицинское обследование. Вердикт врачей неутешителен - Алан Джусоев, полузащитник «красно-черных» из-за травмы вынужден будет пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата России. На лед ему разрешат выйти не раньше марта.

Это тем более обидно, учитывая, что остался самый ответственный отрезок «регулярки», а скамейка запасных хабаровской команды стала еще короче. Кроме того, во вторник 18 февраля армейцев дома ожидает традиционно непростой матч с московским «Динамо», которое рвется в лидеры чемпионата, и отсутствие одного из ключевых игроков на площадке может сказаться не лучшим образом на действиях «красно-черных».

Напомним, сейчас «СКА-Нефтяник» идет на второй строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата, уступая красноярскому «Енисею» 5 очков. На третьем месте с 47 очками в активе находится московское «Динамо», с которым «красно-черные» встретятся на льду «Арены Ерофей» уже 18 февраля в 19 часов по хабаровскому времени.

Матчи с «бело-голубыми» всегда отличаются драматизмом, во время одного из них главный тренер армейцев Михаил Юрьев был даже дисквалифицирован на целых три игры. Так что прийти поддержать свою команду на домашнем льду будет не лишним.