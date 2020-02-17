Какой он, современный гранит науки?

Чем «школа будущего» живет сегодня? Что сейчас больше всего волнует родителей учащихся? Достаточно ли компетентны молодые преподаватели? В гостях на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира Шамонова. Нелегкие вопросы современного образования обсуждали с 9:00 на 88.3 FM.

Генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира ШамоноваФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 18_02_2020.