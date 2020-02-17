Какой он, современный гранит науки?
Прямой эфир 18 февраля на частоте 88,3 FM
Какой он: современный гранит науки?Фото: Борис КОКУРИН
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Чем «школа будущего» живет сегодня? Что сейчас больше всего волнует родителей учащихся? Достаточно ли компетентны молодые преподаватели? В гостях на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира Шамонова. Нелегкие вопросы современного образования обсуждали с 9:00 на 88.3 FM.
Генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира ШамоноваФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 18_02_2020.
Эльвира Шамонова
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