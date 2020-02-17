2020-02-17T11:03:30+03:00
На здоровье

Порог заболеваемости ОРВИ превысил критическую отметку в Хабаровском крае

Медики связывают это явление с прохождением пика сезонности, а население закупает противовирусные препараты
Евгения МОЛОТОВА
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Порог заболеваемости ОРВИ превысил критическую отметку в Хабаровском краеПорог заболеваемости ОРВИ превысил критическую отметку в Хабаровском краеФото: Евгения МОЛОТОВА
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Информацию о том, что эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу в крае превышает норму почти на два процента, официально озвучили в министерстве здравоохранения Хабаровского края сегодня днем.

ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Как сообщают в региональном минздраве, простудные заболевания выявлены у 4950 школьников. Ряд школ на территории края было решено закрыть на карантин полностью. В 56 школах края закрыты отдельные классы.

- Это школы №83 и №44, а также гимназия №1 в краевой столице, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Школа №35 города Комсомольска, школа Нижнетамбовского поселения. В Верхнебуреинском районе ушли на внеплановые каникулы учащиеся многопрофильного лицея, школы №2 поселка Чегдомын и школы №18 поселка Солони. В Вяземском районе не работают две школы: в городе Вяземский, а также в поселке Дормидонтовка и селе Шереметьево. Общее число заболевших школьников в закрытых школах составляет 1897 человек.

В селе Отрадное Вяземского района временно не работает детский сад. Также на карантин закрыты дошкольные учреждения в поселке Березовый Солнечного района, в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района и поселке Де-Кастри Ульчского района.

В 24 детских садах - 27 групп. Общее число заболевших в 80 учреждениях составляет 2133 человека.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Всего за минувшую неделю к врачам в крае обратилось 12945 человек с подозрением на ОРВИ и грипп, 49 случаев гриппа были подтверждены. Эпидемиологический порог в крае среди всего населения превышен на 3,5%. В краевом минздраве рекомендуют внимательнее относиться к мерам профилактики заболеваний.

- Очень важно соблюдать все необходимые меры профилактики, - рассказал министр здравоохранения Александр Витько. - Как бы они не были просты, они эффективны. Мы же, в свою очередь, проводим работу по предупреждению заболеваемости. Так, в 2019 году вакцинацию от гриппа прошли более 700 тысяч человек. Это больше половины населения края. То есть мы создали иммунную прослойку. Теперь дело за малым. Не следует пренебрегать правилами личной гигиены, не рекомендуется появляться в местах больших скоплений людей. Немного внимания к собственному здоровью поможет избежать заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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