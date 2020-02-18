Не на жизнь, а на смерть: хабаровский «Амур» выиграл у «Нефтехимика» со счетом 3:5

Сейчас места в турнирной таблице чемпионата распределяются очень интригующе. «Амур» и «Нефтехимик» находятся буквально в шаге от восьмого места в конференции «Восток», а значит и от попадания в плей-офф чемпионата. Календарь, мотивирующий к хорошему хоккею. Каждая игра для команд - решающая, до окончания «регулярки» остались считанные дни, и обоим клубам очень нужны очки, чтобы перешагнуть заветную черту.

ПЕРВАЯ ИЗ ТРЕХ

Эта встреча в Нижнекамске - первая из трех, которые «Амур» должен будет провести со своим прямым конкурентом - «Нефтехимиком», и противостояние ожидается нешуточное. Нижнекамцы продолжают победную серию четвертую игру подряд, «Амур» выиграл шесть из семи последних игр. Кто кого? На кон поставлено очень многое.

Первый период начался с гола Владислава Ушенина. На второй минуте Александр Горшков прорывается на половину соперника, отдает передачу партнеру и тот точным броском отправляет снаряд в ворота - 0:1. Нижнекамцы не остались в долгу - буквально через две минуты счет сравнивает Павел Куликов - 1:1. Затем Томаш Зогорна получает штраф за опасную атаку и хозяева площадки немедленно пользуются преимуществом, забивая вторую шайбу, что называется, «в раздевалку» - 2:1.

- Полностью провалили период, поэтому надо исправляться, больше играть в атаке. Пока не получается контролировать шайбу в чужой зоне, много времени проводим в своей. Ничего, мы уже доставали игры, и не такие доставали. Надо выходить биться, стараться, и все получится, - делится эмоциями после первого периода Никита Языков, нападающий ХК «Амур».

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ

Во втором периоде, на 28 минуте матча «Нефтихимик» оказывается в меньшинстве, и «Амур» уверенно разыгрывает большинство. Гол забивает Кирилл Рассказов - 2:2. Через пять с половиной минут Владислав Ушенин делает дубль, выводя «Амур» вперед - 2:3. На 37 минуте счет сравнивает Рафаэль Бикмуллин - 3:3, но хабаровчане не останавливаются - за семь секунд до окончания двадцатиминутки свой дубль делает Кирилл Рассказов - 3:4.

- В этом периоде мы отошли от своей тактики, от того, что нам говорили тренеры, поэтому такой счет и такая игра - туда сюда. Ничего, у нас еще много энергии, я думаю, все будет хорошо, - подчеркнул Виталий Атюшов, защитник ХК «Нефтехимик».

Хотели, но не получилось - весь третий период «волки» пытались обыграть соперников, но безуспешно. «Тигры» уже почувствовали вкус победы и отдавать ее не собирались. За минуту до конца матча наставник «Нефтехимика» меняет вратаря на шестого полевого игрока, команда пытается атаковать, ошибается, и все тот же Владислав Ушенин, отбиваясь от защитников, мягким толчком почти с середины поля отправляет шайбу в сторону ворот противника. Ее бросаются догонять, но снаряд все-таки успевает закатиться в «рамку» - 3:5 в пользу хабаровчан.

БУДЕМ БИТЬСЯ ДО КОНЦА

- Благодарен, что парни бились до конца. Впереди очень напряженные матчи, в том числе с «Нефтехимиком». Для них это тоже ключевые встречи, поэтому битва будет серьезная. Сегодня удача была на нашей стороне. Будет ли преимущество домашней площадки? Не думаю, что это будет фактором. Как сказал коллега, у нас каждый матч, как плей-офф, поэтому уже ни климат, ни сдвиг времени никакого влияния оказывать не будут. Парни будут выходить и биться за победу, - прокомментировал игру Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Голы: 0:1 Ушенин Вл. ( Горшков, Ушенин Вяч., 1:34), 1:1 Куликов (Шарипзянов (Грошев, 4:06), 2:1 Порядин ( Мерфи, 15:07, +1), 2:2 Рассказов ( Игнатович, Руденков, 28:00), 2:3 Ушенин Вл. ( Турбин, Горшков, 31:50), 3:3 Букмиллин (36:28), 3:4 Рассказов ( Руденков, Файзуллин, ), 3:5 Ушенин Вл. (59:17).

Статистика матча: броски: 54-40; броски в створ: 29-15; голы: 3-5; вбрасывания: 36-33; блокированные броски: 12-13; силовые приемы: 13-13; время в атаке: 11:51-06:25; Штраф: 4-14.

Сейчас «Амур», завершив выездную серию, возвращается домой, чтобы уже на льду «Платинум Арены» встретиться с рижским «Динамо», а затем провести еще два матча с «волками» из Нижнекамска, в которых, наконец, решится, сможет ли хабаровская команда попасть в плей-офф.