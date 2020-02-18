2020-02-18T06:56:42+03:00
Звезды

Биробиджанской «Эльмире» не дают очаровать зрителей восточными танцами

Известному творческому коллективу исполнилось десять лет, но запланированный юбилейный концерт оказался под угрозой срыва из-за отсутствия средств на аренду зала
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Руководитель студии Анастасия ЖуковаРуководитель студии Анастасия ЖуковаФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Студия восточных танцев «Эльмира» появилась Биробиджане в 2010 году. Ее открыла Анастасия Жукова, ранее проживавшая в Облученском районе ЕАО. Концерты творческого коллектива, развивающего хореографические традиции Востока, проводились в Биробиджане регулярно, затем местные танцоры стали успешно выступать в дальневосточных конкурсах. Как рассказала руководитель студии «Эльмира» Анастасия Жукова, каких-либо проблем раньше не возникало.

- Мы репетировали в хорошем зале, за который платили аренду муниципалитету в размере одной тысячи рублей в месяц. С концертными площадками нам помогал Анатолий Тихомиров, возглавлявший тогда Законодательное Собрание ЕАО, - рассказала Анастасия Жукова. - Он ценил наше направление искусства, мы чувствовали реальную поддержку известного общественного деятеля. Затем Анатолий Федорович переехал на постоянное место жительства в Москву, и мы столкнулись с проблемами.

БЕЗ ДЕНЕГ НЕТ ИСКУССТВА?

Год назад «Эльмира» лишилась помещения, в котором репетировала десять лет. Причина - резкое повышение арендной платы. Расценки, предложенные комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Биробиджана, шокировали руководителя студии.

- Нам предложили платить за аренду зала двадцать тысяч рублей в месяц - повышение в 20 раз. Пришлось нам искать другие варианты для продолжения занятий. А в феврале этого года я планировала провести юбилейный концерт «Эльмиры» - в честь нашего десятилетия. Но организовать шоу оказалось тяжело: в городском дворце культуры просят за аренду зала 20 тысяч рублей, в Биробиджанской областной филармонии - 30 тысяч рублей. Таких денег у нас нет (чтобы сэкономить, мы сами шьем костюмы), и юбилейный концерт оказался под угрозой срыва, - пожаловалась Анастасия.

По ее словам, из-за «тотальной коммерциализации» местные ценители искусства лишились возможности насладиться восточными танцами, а участницы «Эльмиры» - блеснуть мастерством перед широким кругом зрителей. Хотя локальные концерты проводятся - так, например, недавно «восточных» танцоров пригласили в одну из местных воинских частей, где на ура были исполнены зажигательные хореографические номера.

- В культурной жизни ЕАО в приоритете - еврейские танцы, а восточные аналоги считают «баловством». Но ведь интерес к этому направлению на Дальнем Востоке растет, - сообщила Анастасия Жукова. - В январе моя воспитанница, 11-летняя Марианна Марголина, выиграла первенство ДФО по восточным танцам. Но мы хотим и здесь, на малой родине, выступать перед зрителями. Неужели наши мечты не сбудутся?

Как сообщила заместитель начальника областного управления культуры Марина Ушакова, «концертная линейка» в областной филармонии расписана на четыре месяца вперед, и трудно «вклиниться» в утвержденный график.

- Мы еще в октябре составили план мероприятий, поэтому свободных дней нет. Плюс надо выделить «Эльмире» время для репетиции, - пояснила Марина Ушакова. - Но, возможно, удастся найти другие варианты - например, в колледже культуры. Опять же - надо решать вопрос с руководителем этого учебного учреждения. Пусть Анастасия Жукова лично обратится ко мне - подумаем, что можно сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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