2020-02-18T07:05:56+03:00
Общество

Слухи о подорожании овощей из-за угрозы коронавируса в ЕАО оказались беспочвенными

По утверждениям местных жителей ценник по некоторым позициям даже снизился. Но УФАС все равно не дремлет
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В Хабаровске цены на помидоры значительно выше, чем у соседейВ Хабаровске цены на помидоры значительно выше, чем у соседейФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

С закрытием границы с соседним Китаем, как в региональных СМИ, так и в социальных сетях начали активно муссироваться слухи о повышении цен на овощи и фрукты китайского производства. И если в Хабаровском крае они действительно имели под собой реальную почву, то в соседней Еврейской автономии, по сообщению специального корреспондента «КП-Хабаровск» поводов для паники нет.

- На сегодня ценник таков: помидоры «сливки» - 250 рублей, мини-красный – 150 рублей, помидоры розовые - 194-220 рублей, красные 194 – 250 рублей, черные 190 – 206 рублей, - отчитался Виктор Черненко. – В общем, в цене они не поднялись дополнительно после «коронавирусного» скачка. Огурцы подешевели — можно найти за 80-90 рублей за кило.

Со своей стороны УФАС ЕАО проводит регулярный мониторинг цен на овощи и фрукты в крупнейших торговых сетях Биробиджана.

УФАС приглашает сообщать о всех фактах завышения цен на специальную горячую линию Фото: Ольга КИВА

УФАС приглашает сообщать о всех фактах завышения цен на специальную горячую линиюФото: Ольга КИВА

- В ходе проведенного за неделю мониторинга розничных цен на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях области, таких как «Самбери», ТЦ Великан, «Пенсионер», «Корзинка», «БУМ» на территории Еврейской автономной области признаков нарушений антимонопольного законодательства не выявлено, - отметили в ведомстве.

В Еврейском управлении антимонопольной службы работает «горячая линия», по которой граждане и организации могут направлять информацию о случаях повышения розничных цен на социально значимые продукты питания на территории Еврейской автономной области. Телефон «горячей линии» 8 (42622) 2-00-47.

По результатам мониторинга и анализа поступившей на «горячую линию» информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальным органом будут организованы проверки. В случае если по результатам таких проверок будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальным органом будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования (выдача предупреждений, возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства).

А вот мандарины, напротив, совсем не дороги Фото: Ольга КИВА

А вот мандарины, напротив, совсем не дорогиФото: Ольга КИВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Биробиджане из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В массовой дорожной аварии в Хабаровске пострадали пять человек
В ЕАО проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia
В Комсомольске на летних каникулах отдых организуют почти 30 тысячам школьников
В Хабаровске в Амур сбрасывали неочищенные стоки вопреки запрету
Жители Хабаровского края смогут застраховаться от пожаров и паводков в почтовых отделениях
Под Хабаровском продолжаются поиски рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной
В Хабаровске прогулки по замершему Амуру опасны для жизни
В Хабаровском крае водитель с камерой почти догнал волка на трассе
Лжеработница банка с помощью приложения обнулила счет хабаровчанки
В зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверя
Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в Забайкалье
Прогноз погоды в Хабаровске сегодня, 18 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков
Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока
Стационар детской областной больницы в Биробиджане откроют 3 марта
Дорожники реконструируют и соединят с «Обходом Хабаровск» важные трассы
В рамках ремонтной программы 2020 года Хабаровская генерация направила на повышение эффективности работы насосной станции более миллиона рублей
В Хабаровске возбудили уголовное дело после столкновения машины ДПС и иномарки с детьми
Новый трансформатор на ХТЭЦ-1 установила Хабаровская генерация АО «ДГК»
На севере Хабаровского края сократилось количество заболевших ОРВИ
В администрации Хабаровска назначили нового заместителя мэра по соцвопросам
В Хабаровском крае осудят покупателей справок Госинспекции
В Хабаровском крае увеличат расходы на социальные контракты
Питомнику имени Лукашова в Хабаровске изменят статус
Очередной циклон принесет в Хабаровский край снегопады
В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животными
В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатах
В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании