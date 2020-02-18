Слухи о подорожании овощей из-за угрозы коронавируса в ЕАО оказались беспочвенными

С закрытием границы с соседним Китаем, как в региональных СМИ, так и в социальных сетях начали активно муссироваться слухи о повышении цен на овощи и фрукты китайского производства. И если в Хабаровском крае они действительно имели под собой реальную почву, то в соседней Еврейской автономии, по сообщению специального корреспондента «КП-Хабаровск» поводов для паники нет.

- На сегодня ценник таков: помидоры «сливки» - 250 рублей, мини-красный – 150 рублей, помидоры розовые - 194-220 рублей, красные 194 – 250 рублей, черные 190 – 206 рублей, - отчитался Виктор Черненко. – В общем, в цене они не поднялись дополнительно после «коронавирусного» скачка. Огурцы подешевели — можно найти за 80-90 рублей за кило.

Со своей стороны УФАС ЕАО проводит регулярный мониторинг цен на овощи и фрукты в крупнейших торговых сетях Биробиджана.

УФАС приглашает сообщать о всех фактах завышения цен на специальную горячую линиюФото: Ольга КИВА

- В ходе проведенного за неделю мониторинга розничных цен на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях области, таких как «Самбери», ТЦ Великан, «Пенсионер», «Корзинка», «БУМ» на территории Еврейской автономной области признаков нарушений антимонопольного законодательства не выявлено, - отметили в ведомстве.

В Еврейском управлении антимонопольной службы работает «горячая линия», по которой граждане и организации могут направлять информацию о случаях повышения розничных цен на социально значимые продукты питания на территории Еврейской автономной области. Телефон «горячей линии» 8 (42622) 2-00-47.

По результатам мониторинга и анализа поступившей на «горячую линию» информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальным органом будут организованы проверки. В случае если по результатам таких проверок будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальным органом будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования (выдача предупреждений, возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства).