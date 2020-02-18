«СКА-Нефтяник» - «Динамо» Москва, 18 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

«СКА-Нефтяник» начинает короткую домашнюю серию, и первую игру в «Арене Ерофей» армейцы проведут с клубом, входящим в число лучших в суперлиге. Московское «Динамо» идет третьим после «Енисея» и «СКА-Нефтяник» в турнирной таблице регулярного чемпионата, к тому же команда имеет серьезные амбиции. Не так давно москвичи отобрали у хабаровчан Кубок России, а на матче за Суперкубок страны страсти накалились до такой степени, что главный тренер армейцев получил трехматчевую дисквалификацию за спор с арбитрами. Да практически все недавние игры «красно-черных» с «бело-голубыми» выходили очень нервными.

О СОПЕРНИКЕ

Год основания команды «Динамо» - 1923. Уже в 1936 году команда побеждает в первом Чемпионате страны по хоккею с мячом и удерживает лидерство вплоть до 70-х годов. Затем последовал спад, который, впрочем, один из старейших клубов страны успешно пережил и сейчас по праву находится на Олимпе русского хоккея. Клубные цвета: бело-голубые.

Титулы: 22-кратный чемпион СССР/России в 1936, 1951, 1952, 1961, 1963-1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 2006-2010, 2012, 2013 годах. Серебряный призер 1950, 1954, 1959, 1966, 1968, 1971, 1974, 1977, 1984, 1987, 1988, 2011, 2014, 2015 годов. Бронзовый призер чемпионатов 1956, 1960, 1962, 1986, 1991, 2016 годов. Обладатель Кубка СССР/России 1937, 1938, 1940, 1941, 1947-1954, 1987, 2005 (осень), 2006, 2008, 2011 (весна), 2011 (осень), 2012, 2019 годов. Суперкубка России в 2013, 2014 годах. Кубка Европейских чемпионов 1976, 1977, 1979, 2006, 2008, 2009 годах. Кубка Мира в 2006, 2007, 2013 годах. Чемпионского кубка в 2006, 2008, 2013, 2015 годах.

Острое противостояние практически по всем фронтам между хабаровской и московской командами началось в прошлом году. Клубы боролись за Кубок и Суперкубок страны и оспаривали друг у друга титул чемпионов России. В этом году ситуация еще больше накалилась.

- Все перевернул один единственный матч, сыгранный соперниками на полуфинальной стадии очередного розыгрыша Кубка России. Поражение хабаровчан в этом матче, лишившее их возможности отстоять престижный трофей, очень больно ударило по чувствам почитателей «красно-черных». Последние буквально жаждали сатисфакции. Она, как известно, состоялась в начале января в Архангельске, где хабаровчане уверенно взяли верх над «Динамо» в матче за Суперкубок России. Однако, судя по реакции болельщиков, свою «жажду крови» этой победой они не удовлетворили, - отмечают в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: 1 Драничников Артем, 33 Рейн Андрей, 96 Барабанщиков Алексей.

Защитники: 4 Щеглов Иван, 5 Золотарёв Андрей, 6 Ивкин Валерий, 32 Булатов Павел, 91 Бутенко Артём.

Полузащитники: 8 Шевцов Иван, 12 Дарковский Роман, 18 Шабуров Сергей, 20 Бефус Янис, 27 Стариков Дмитрий, 31 Жданов Михаил, 71 Василенко Максим.

Нападающие: 7 Тарасов Владислав, 21 Барбаков Дмитрий, 44 Иванов Никита, 70 Филиппов Евгений, 77 Чернышёв Виктор.

- В сегодняшнем матче «СКА-Нефтяник» - «Динамо» на лед в составах соперников выйдут сразу четыре бывших одноклубника, в разное время защищавшие цвета как хабаровской, так и столичной команды. В рядах «Динамо» - это защитники Валерий Ивкин и Павел Булатов, и полузащитник Дмитрий Стариков. В составе «СКА-Нефтяник» им будет противостоять Василий Грановский. Изначально динамовская обойма экс-армейцев насчитывала четырех игроков. Однако в преддверии встречи двух старейших команд отечественного чемпионата тяжелую травму получил полузащитник Янис Бефус. По этой причине игрок в Хабаровск не прилетел, - сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.

Также в этом матче не будет принимать участие Алан Джусоев, получивший травму в непростой борьбе с «Кузбассом». Алан скорее всего выйдет на лед только в начале весны.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

05.01.2020. «СКА-Нефтяник» - «Динамо» - 9:5. Архангельск. Суперкубок России.

20.11.2019. «Динамо» - «СКА-Нефтяник» - 5:7. Москва. Чемпионат России (предварительный этап).

01.11.2019. «Динамо» - «СКА-Нефтяник» - 3:1. Москва. Кубок России (полуфинал).

13.10.2019. «СКА-Нефтяник» - «Динамо» - 2:0. Сандвикен. Кубок мира (полуфинал).

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

«СКА-Нефтяник» все-таки является лидером суперлиги, несмотря на то, что пока уступает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата красноярскому Енисею. «Динамовцам» придется в Хабаровске непросто, впрочем, они уже отнимали очки у красно-черных на домашнем льду. Фаворита назвать в этой встрече трудно, но есть большая вероятность, что хабаровчане окажутся сильнее москвичей.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Динамо» Москва 18 февраля с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).