2020-02-18T12:33:22+03:00
Общество

Жители Хабаровского края смогут застраховаться от пожаров и паводков в почтовых отделениях

Программа страхования жилых строений от разгула стихий позволяет заблаговременно позаботиться о возможных последствиях
Евгения МОЛОТОВА
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Оформить страховку можно в любом почтовом отделенииОформить страховку можно в любом почтовом отделении
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Воспользоваться программой страхования жилых строений можно во всех почтовых отделениях. Сумма страховых выплат - до миллиона рублей.

- Программа страхования жилых домов и квартир специально разработана для клиентов Почты России на Дальнем Востоке - она включает в себя максимальный перечень возможных страховых случаев, - отметила заместитель директора Макрорегиона Дальний Восток Почты России Татьяна Разгонова.

Получив страховой полис «Защита дома», вы сможете обезопасить собственное жилье от последствий пожаров и удара молнии, взрыва бытового газа и кражи, стихийных бедствий, вызванных паводками. Возможности страховки позволяют восстановить внутреннюю отделку жилья и утраченное домашнее имущество. Почтальоны доставляют полис на дом, что особенно актуально в зимний период времени для жителей частных домов с печным отоплением.

Полис оформляется ежегодно, сроком на год. В случаях если гражданин проживает в паводкоопасном районе - сделать это лучше заблаговременно. Договор страховой защиты вступает в силу через 15 календарных дней после его приобретения, защита по риску «стихийные бедствия» начинает действовать через 30 календарных дней с момента оплаты. Стоимость полиса составляет от 2 тысяч рублей, размер максимальной выплаты - до 1 миллиона рублей.

В момент оплаты клиенту выдается полис, кассовый и нефискальный чеки. Нефискальный чек содержит информацию о номере полиса, основные данные об объекте страхования и выгодоприобретателе. Эти документы необходимо сохранять на весь период действия страховки. Уточнить вопросы и получить консультацию по выбору варианта страхового полиса можно в любом отделении Почты России и у почтальонов.

Отметим, страхование является социально ориентированным механизмом, способствующим созданию стабильности для каждой семьи за счет снижения степени воздействия отрицательных факторов. Реализуемые отделениями почтовой связи страховые продукты полностью соответствуют действующему законодательству и предусматривают упрощенную схему оформления. Партнерами предприятия являются крупнейшие российские страховые компании.

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