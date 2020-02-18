Запахло весной: пажароопасный сезон ожидается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в этом году начало пожароопасного сезона ожидается ориентировочно к 30 марта, исходя из расчетов снегозапасов. Сейчас площадь земель лесного фонда в регионе составляет 73,7 млн гектаров. В рамках нацпроекта "Экология" управление лесами в прошлом году приобрело 15 единиц тяжелой бульдозерной техники.

Готов ли регион к чрезвычайным ситуациям? Какие новые технологии будут применяться при борьбе с пожарами в крае? Собирается ли край закупать дополнительное специализированное оборудование и технику? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответил заместитель начальника управления лесами правительства Хабаровского края Андрей Петрович Петров.

В традиционно важном для нашего особого региона вопросе будем разбирались в 8:00 на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» 88,3 FM.

Заместитель начальника управления лесами правительства Хабаровского края Андрей Петрович ПетровФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 19_02_2020.