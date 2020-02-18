Этот день мы приближали, как могли

В этом году в Хабаровском крае пройдет множество патриотических мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хабаровчане и гости краевой столицы традиционно увидят Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», праздничный салют и многое другое.

О мероприятиях, посвященных Великой Победе, проводимых Восточным военным округом, о проекте "Дорога памяти" и не только поговорили с заместителем начальника военно-политического управления Восточного военного округа, полковником Андреем Юрьевичем Степановым. Насколько масштабным обещает быть в этом году праздник узнали в 9:00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Хабаровск» 88,3 FM.

Заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа, полковник Андрей Юрьевич СтепановФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 19_02_2020.