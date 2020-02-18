2020-02-19T08:59:18+03:00
Это - Хабаровск!

Этот день мы приближали, как могли

Прямой эфир 18 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Этот день мы приближали, как моглиЭтот день мы приближали, как моглиФото: Борис КОКУРИН
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В этом году в Хабаровском крае пройдет множество патриотических мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хабаровчане и гости краевой столицы традиционно увидят Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», праздничный салют и многое другое.

О мероприятиях, посвященных Великой Победе, проводимых Восточным военным округом, о проекте "Дорога памяти" и не только поговорили с заместителем начальника военно-политического управления Восточного военного округа, полковником Андреем Юрьевичем Степановым. Насколько масштабным обещает быть в этом году праздник узнали в 9:00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Хабаровск» 88,3 FM.

Заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа, полковник Андрей Юрьевич Степанов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа, полковник Андрей Юрьевич СтепановФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 19_02_2020.

Андрей Степанов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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