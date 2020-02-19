Биробиджанские инвалиды замахнулись на настольный теннис

ДАЙТЕ НАМ РАКЕТКИ, ДАЙТЕ НАМ МЯЧИ

Накануне группа биробиджанцев с ограниченными физическими возможностями посетила спортзал «Юность», где находится отделение настольного тенниса Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) ЕАО. Гостей встретили руководитель этой организации Сергей Козаченко и несколько тренеров.

Визитеры поделились наболевшим с хозяевами площадки. Выяснилось, что биробиджанцы с врожденными и приобретенными дефектами здоровья мечтают играть в настольный теннис, овладевать другими видами спорта, но многим сделать это непросто.

- В Биробиджане немало колясочников, которые самостоятельно не могут выбраться из дома. Им хочется двигаться, вести активный образ жизни, но как таким ребятам попасть в спортзал? Надо маломобильных граждан вытаскивать из четырех стен, в которых они вынуждены изнывать годами. Иначе об эффективной реабилитации не может быть и речи, - поделился своими наблюдениями член городского общества инвалидов Денис Якимов.

Руководитель СШОР Сергей Козаченко напомнил, что специализированного учреждения для работы с такой категорией населения в Еврейской автономии пока нет. Тем не менее занятия с инвалидами в отделении тенниса проводятся.

Гостей встретили руководитель этой организации Сергей Козаченко и несколько тренеров.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Наш сотрудник Александр Лазарев сам имеет инвалидность. Он пришел к нам и предложил обучать настольному теннису ребят с ДЦП и заторможенным умственным развитием, - рассказал Сергей Козаченко. - Но таких энтузиастов - единицы, тренеров не хватает. Кроме этого необходимо также решать вопросы с привлечением волонтеров и организацией транспортного обслуживания уязвимых спортсменов.

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ?

Еще один участник разговора по существу - общественный активист Георгий Нацвлишвили - предложил не дожидаться перемен к лучшему, а добиваться открытия в Биробиджане современного спортивного комплекса для маломобильных граждан. За целевой финансовой поддержкой биробиджанский кузнец и блогер намерен обратиться в правительство ЕАО.

- Биробиджану позарез нужен спорткомплекс, заточенный под нужды людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом говорится давно, но ни при Николае Волкове, ни при Александре Винникове и Александре Левинтале в этом направлении ничего не делалось. Три губернатора уже сменилось в ЕАО, а воз и ныне там. Говорят, что денег нет, но всем известно, что в России воруют миллиардами, - подчеркнул Георгий (он же - Гиви). - Давайте все вместе пойдем к врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну и попросим его о спортивном дворце. Люди устали от пустых обещаний и ждут конкретных дел!

биробиджанцы с врожденными и приобретенными дефектами здоровья мечтают играть в настольный теннис, овладевать другими видами спорта, но многим сделать это непросто.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Прозвучало еще одно конструктивное предложение - провести в Биробиджане тематический круглый стол с участием всех заинтересованных сторон. По мнению собравшихся, это ускорит вовлечение местных инвалидов в массовый спорт.