Прагматично, без эмоций: хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у московского «Динамо» со счетом 7:4

Регулярный чемпионат подходит к концу, и расположение команд, занимающих верхние строки турнирной таблицы, уже навряд ли изменится: «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Водник», московское и казанское «Динамо» совершенно точно выходят в плей-офф, и сейчас тренеры озабочены больше тем, чтобы их команды вошли в гонку на выбывание отдохнувшими и готовыми к тяжелой и бескомпромиссной борьбе.

- Очередной матч двух старожилов элитного дивизиона и одновременно принципиальных соперников получился не столь эмоциональным, как на это рассчитывали болельщики. Обе команды в настоящий момент уже вовсю готовятся к плей-офф, стараясь экономить как физические, так и моральные силы. И хозяева, и гости старались действовать предельно прагматично, терпеливо выискивая лазейки в оборонительных порядках друг друга. Но, если армейцы избрали тактику методичной разведки боем, то москвичи, сконцентрировавшие свое внимание на обороне, уповали исключительно на контратаки, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Тем не менее разведка боем у хабаровчан получилась очень результативной. Первый мяч в ворота гостей на 7 минуте матча забил Дмитрий Аникин. Второй на 14 минуте забросил Александр Антипов. Третий на 37 минуте Алексей Торгонский. Затем уже ближе к концу тайма армейцы допустили пару серьезных ошибок, и «Динамо» немедленно этим воспользовалось, отыграв сразу два мяча с разницей в две с половиной минуты.

Уже на перерыве «красно-черные» проанализировали ошибки и дальше действовали уверенно, стараясь не давать сопернику атаковать и реализовывая свои шансы. Конечно, без острых моментов не обошлось, и москвичи смогли забить еще два гола. Общий счет матча 7:4 в пользу хабаровской дружины.

- Я доволен своими ребятами, я считаю, что сегодня мы сыграли дисциплинированно. В таких принципиальных матчах, где каждый гол имеет значение, очень важно забить первыми. И мы понимали, что «Динамо» скорее всего будет играть в контратакующий хоккей, и старались использовать свои шансы и меньше давать возможности сопернику контратаковать. Хороший матч, я думаю, что он был интересен и для болельщиков, которые сегодня в большом количестве пришли на арену, и очень рад, что они получили позитивные эмоции, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Мячи: 1:0 (7 мин.) Аникин (Шардаков), 2:0 (14) Антипов (Шардаков), 3:0 (37) Торгонский, 3:1 (43) Чернышев (Жданов), 3:2 (45) Тарасов, 4:2 (57) Шардаков (Ишкельдин), 5:2 (59) Петтерссон (Ишкельдин - угловой), 6:2 (67) Петтерссон (Ишкельдин), 6:3 (74) Тарасов, 7:3 (78) А. Бондаренко (Антипов - угловой), 7:4 (86) Барбаков (Иванов).

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет также в «Арене Ерофей» уже 21 февраля. В Хабаровск приедет команда наставника сборной России «Строитель» из Сыктывкара. Это последний домашний матч «СКА-Нефтяник» в регулярном чемпионате.