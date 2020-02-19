Дальневосточный гектар: инструкция по применению

Программа «Дальневосточный гектар» объединяет граждан России, которые решили переехать жить и работать в Дальневосточном федеральном округе. С 1 июня 2016 года программа вступила в силу для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года все желающие смогли бесплатно получить землю в нашем регионе, а в дальнейшем оформить ее в собственность.

Но так ли все просто и гладко?

О декларации, которую уже необходимо предоставить всем гражданам, а не только жителям ДВ региона, которые взяли гектар ракссказал наш гость - начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак.

начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 20_02_2020.