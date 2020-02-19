Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда» Хабаровск»

11 марта в Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт Сергея Уварова С программой «ОНО ТОГО СТОИТ» . В концерте прозвучат песни из репертуара Николая Носкова.

Сергей Уваров финалист телепроекта «Новая звезда», обладатель гран при конкурса «Голоса 21 века» в городе Санкт-Петербург и обладатель премии губернатора Хабаровского края в области исполнительского искусства на радио «КП» в программе «Музыкальный четверг».

Сергей УваровФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 20_02_2020.