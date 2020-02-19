2020-02-20T06:31:01+03:00
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Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда» Хабаровск»

Прямой эфир 20 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда» Хабаровск»Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда» Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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11 марта в Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт Сергея Уварова С программой «ОНО ТОГО СТОИТ» . В концерте прозвучат песни из репертуара Николая Носкова.

Сергей Уваров финалист телепроекта «Новая звезда», обладатель гран при конкурса «Голоса 21 века» в городе Санкт-Петербург и обладатель премии губернатора Хабаровского края в области исполнительского искусства на радио «КП» в программе «Музыкальный четверг».

Сергей Уваров Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей УваровФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 20_02_2020.

Сергей Уваров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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