Следователи в Хабаровском крае подтвердили слухи о задержании главы поселка Ванино

В администрации поселка Ванино Хабаровского края с утра прошли обыски. Сотрудники не сразу поняли причину визита следственной группы и не до конца понимали, куда делся глава Александр Орлов. Позже в следственном комитете прояснили ситуацию. Главу городского поселения и местного бизнесмена подозревают в совершении коррупционных преступлений. Чиновника задержали за получение взятки, а индивидуального предпринимателя - за дачу взятки.

- По версии следствия, в 2019 году чиновник получил больше 340 тысяч рублей от бизнесмена. Последний выполнял муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог. Ему нужно было покровительство главы администрации поселка. Оно выражалось в беспрепятственном принятии данных работ и оказанных услуг, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На данный момент уже возбудили уголовное дело. Пока следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Одновременно с этим решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что отсутствие Александра Орлова никак не отразилось на работе администрации. У него есть два заместителя, которые работали в обычном режиме, пока следователи выполняли свою работу. Напомним, главой городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Александра Орлова избрали в августе 2017.