2020-02-20T08:17:11+03:00
Общество

Биробиджанец поддержал одиночным пикетом жертв ипотеки

По словам Гиви, у двух биробиджанских семей арестовали жилье из-за ипотечных долгов, и он решил помочь пострадавшим
Виктор ЧЕРНЕНКО
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борец с социальной несправедливостью Георгий Нацвлишвили вышел на одиночный пикет к зданию одного из банковборец с социальной несправедливостью Георгий Нацвлишвили вышел на одиночный пикет к зданию одного из банковФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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ПРОДАТЬ ПОЧКУ, ЧТОБ ДЕТЕЙ СПАСТИ?

Накануне на улице Шолом-Алейхема, возле офиса одного из банков, появился борец с социальной несправедливостью Георгий Нацвлишвили, известный также, как Гиви. Кузнец и блогер развернул самодельный плакат, содержавший надпись «г. Биробиджан! Банк выбрасывает на улицу две семьи с пятью детьми за неоплату ипотечного кредита. Они вынуждены продать свой орган - почку!!! чтобы дети не остались на улице!» (авторская пунктуация сохранена).

- Ко мне обратились две семьи, взявшие дома по ипотеке и попавшие в долговую яму. У них есть малолетние дети, но никого это не волнует. У должников отнимают недвижимость и выбрасывают их на улицу. Это - геноцид! - пояснил Георгий. - Мы обращались к Уполномоченному по правам ребенка ЕАО, но реальной помощи не получили. Поэтому я решил провести серию одиночных пикетов в Биробиджане в защиту пострадавших от произвола.

По его словам, одна из жертв ипотеки воспитывает троих детей. Завтра они окажутся на улице - банк не идет на уступки, требуя единовременно выплатить более 700 тысяч рублей. Таких денег у должников нет. Отчаявшись достучаться до небес, Валентина решила продать свою почку в Израиль, а вырученными средствами погасить долг по ипотеке.

- Нельзя этого допустить! Этот вопрос должны решать чиновники, депутаты, представители правоохранительных органов. Президент сказал, что рождаемость в стране надо повысить, но не на улице же это делать! - возмущался Георгий.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Многие прохожие останавливались рядом с пикетчиком и выражали солидарность с его требованием, а кто-то вступал в беседу с Гиви, обменивался рукопожатием. За несколько лет биробиджанский кузнец и блогер завоевал признательность многих земляков, проведя десятки пикетов и других акций протеста в столице ЕАО. Появляясь на улицах с плакатами, он требовал отремонтировать дороги, ликвидировать несанкционированные свалки, посадить чиновников-взяточников, защитить детей от педофилов, остановить алкоголизацию населения. Нередко активист использовал подручные средства, в том числе маски, противогаз, вилы, походную палатку и даже гильотину, которую он изготовил в своей кузнице за одну ночь и привез к мэрии Биробиджана.

Некоторые акции достигали успеха (так, например, после одиночного пикета Гиви был отремонтирован мост чрез реку Бира в областном центре), некоторые не меняли ситуации. В прошлом году Георгий протестовал против нахождения секс-шопа в центре Биробиджана, требуя убрать «источник разврата» на окраину. Но этого не произошло.

Биробиджанец поддержал одиночным пикетом жертв ипотеки.Автор: Виктор Черненко

ИСТОЧНИК KP.RU

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