В Хабаровске создают Общественную палату. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук. Напомним, с идеей создания Общественной палаты в городе в ноябре прошлого года к Сергею Кравчуку обратился председатель общественного Совета Хабаровска Сергей Галицын.

О составе и деятельности новой Общественной палаты Хабаровска поговорили в прямом эфире с заместилем мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денисом Митрофановым в 8:00 на радио «Комсомольская правда» Хабаровск».

заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денис МитрофановФото: Сергей ПЯТКОВ